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от издателя  |  комментариев: 3


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политика ;
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Научно-дипломатическая победа России: в Москве прошла встреча Глобального исследовательского совета
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встреча Глобального исследовательского совета (2018) | Фото: Михаил Онуфриенко

На днях в Москве прошла встреча Глобального исследовательского совета (ГИС). В столицу со всего мира съехались не просто ученые - руководители фондов, через которые финансируется фундаментальная наука. Более 160 человек из 62 стран, представители 67 научных фондов и организаций, через которые идёт 70 процентов финансирования фундаментальных исследований на планете.

Мало того, саммит был неслучайно проведен в Москве под эгидой Российского фонда фундаментальных исследований - РФФИ боролся за эту честь более года и выиграл право проведения в жёсткой конкурентной борьбе. А безукоризненная организация и отлично прошедшая встреча завершилась избранием руководителя РФФИ академика Владислава Панченко главой Глобального совета на будущий год и подписанием целого ряда документов между РФФИ и иностранными фондами, в том числе и из Саудовской Аравии, что в современных политических реалиях очень важно.

При этом в самой встрече и избрании академика Панченко руководителем ГИС принимали участие представители ведущих стран мира - США, Германии, Франции, Великобритании, Южной Кореи et cetera. К слову, Южная Корея была и соорганизатором прошедшей в Москве встречи.

Академик Вл. Панченко(2018)|Фото: Михаил Онуфриенко

Одним из ярких представителей научного мира был сэр Мартин Полякофф, с которым нашему корреспонденту удалось поговорить. До недавнего времени - вице-президент Лондонского королевского общества - британского аналога Российской академии наук, созданного ещё в 1660 г.

Сэр Мартин Полякофф в 2008 г. награждён орденом Британской империи (командор) и удостоен титула рыцаря-бакалавра в 2015 г. Он отлично говорит по-русски и очень тепло отзывается о России, в которой жили его предки.

Сам же ученый бросается в глаза в любом обществе и напоминает изобретателя из фильма "Назад в будущее". Стоящие дыбом седые волосы и яркий галстук с таблицей Менделеева. Что неслучайно, будучи химиком, сэр Поляков широко известен циклом The Periodic Table of Videos, популярно рассказывающим людям о всех элементах периодической таблицы.

Говоря о прошедшем саммите, сэр Полякофф остановился на главной теме встречи - научной дипломатии. Важно не только свободное от политических ветров общение ученых всего мира, но и их влияние на принимаемые политиками решения. Ведь не секрет, и в истории таких примеров множество, когда политическая конъюнктура приводила к катастрофическим последствиям для природы и, в конечном итоге, для самих людей.

Сэр Мартин Полякофф(2018)|Фото: Михаил Онуфриенко

Пока на пути научной дипломатии масса проблем. Но проблем решаемых. Руководитель РФФИ академик Панченко привел в качестве образцового проект XFEL (EuropeanX-rayFree-ElectronLaser) - самый большой на планете лазер на свободных электронах. Это лучший в мире аппарат на сегодня, и Россия на одну треть является собственником уникального устройства.

Да и сам факт проведения ежегодного саммита ГИС в Москве говорит о многом.

"Самым главным достижением форума, - рассказал Владислав Панченко, - надо признать тот факт, что на него в Россию приехало больше представителей национальных фондов, чем когда-либо приезжало на предыдущие встречи и форумы Глобального совета (ГИС)... Приехали в условиях очень непростых политических взаимоотношений между государствами в нынешней международной обстановке. Это самое главное. Это основной успех".

И это действительно настоящий успех и большая победа России.

встреча Глобального исследовательского совета, гости, ступени Лотте(2018)|Фото: Михаил Онуфриенко

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29.05.2018 11:38 Мск | Михаил Он
13:38 Екб


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Научно-дипломатическая победа России: в Москве прошла встреча Глобального исследовательского совета
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