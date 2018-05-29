Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе.

О желании получить гражданство РФ боец заявил в 2014 году. Монсон получил широкую известность в России после того, как во время боя с россиянином Денисом Комкиным в Москве "заставил Путина стоять под гимн СССР" (именно под эту музыку американец выходил на ринг). У него есть множество татуировок на теле, среди которых – русские слова "свобода" и "солидарность", а также "Родина-мать".

В конце 2015 года он вышел на свой бой против камерунца Дональда Нджатахи под российским флагом.

У спортсмена также есть паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики и звание почетного гражданина Абхазии.