Опубликованы первые вопросы для "Прямой линии" с Путиным

На сайте "Прямая линия" опубликованы первые вопросы, которые россияне намерены задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе традиционной "Прямой линии с президентом", которая продет 7 июня.

Так, граждане поднимают вопросы в сфере науки, экономики, социального обеспечения и соцзащиты, ЖКХ, экологии, внутренней политики.

В частности население интересуется будут ли в связи с формированием нового ведомства - Министерства науки и высшего образования - созданы новые научно-образовательные центры и планируется ли более активная интеграция вузов и институтов РАН.

Также россияне недовольны резким ростом цен на бензин, повышением пенсионного возраста, а также выражают сомнение в том, что "новое старой правительство" способно обеспечить прорывное развитие страны.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что на "горячую линию" поступило уже свыше 60 тыс. звонков с вопросами главе государства.