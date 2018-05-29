На юге Херсонской области активизировались антиукраинские силы, - постпред Порошенко

На юге Херсонской области, граничащей с Россией, наблюдается "потеря признаков государственного управления". Об этом заявил так называемый "постоянный представитель президента Украины в Крыму" Борис Бабин.

"Появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги. Сейчас там имеет место раскачивание ситуации", – сказал он о приграничном Геническом районе "Обозревателю".

Бабин считает, что России нужен Северо-Крымский канал, в связи с чем Россия пытается установить над ним контроль. Он отмечает, что российские адвокаты активны в украинских судах, намереваясь добиться судебных решений о недопустимости перекрытия канала.

Как сообщало Накануне.RU, в приграничных районах Херсонской области Украина запустила работу "патрульной полиции Крыма и Севастополя".