Главу подмосковных Котельников задержали по делу о земельном мошенничестве на 115 млн рублей

Главу городского округа Котельники в Подмосковье задержали по обвинению в мошенничестве с земельными участками на 115 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Московской области.

"В ходе расследования уголовного дела было установлено, что начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации подмосковного города и еще пять лиц пытались приобрести права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества "Горняк" путем обмана и злоупотребления доверием", - сообщили в СК.

Следователям удалось установить причастность к совершению указанного преступления и главы ГО Котельники, добавили в ведомстве.

Главе Котельников предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Суд поместил чиновника под домашний арест.