Челябинск посетит помощник президента РФ Юрий Ушаков

Челябинск с рабочим визитом посетит помощник президента РФ Юрий Ушаков. Эту информацию Накануне.RUподтвердила пресс-секретарь Агентства международного сотрудничества Южного Урала Ирина Чиркова.

Ушаков приедет в Челябинске в четверг, 31 мая. Помощник президента примет участие в совещании в рамках подготовки к заседанию федерального организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году, которое пройдет в Москве.

Напомним, в марте Владимир Путин подписал указ о проведении саммита ШОС в Челябинске. Председателем организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году назначен помощник президента Юрий Ушаков.