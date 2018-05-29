В одном из районов Зауралья машины "скорой помощи" работали без необходимого оборудования

В Варгашинской районной больнице в Курганской области машины "скорой помощи" не были в полном объеме оснащены необходимым оборудованием.

В автомобилях отсутствовали лекарственные препараты и медицинские изделия, необходимые больным для оказание неотложной медицинской помощи, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"В связи с выявленными нарушениями прокурором в адрес главного врача было вынесено представление в котором потребовано устранить выявленные нарушения. По результатам его рассмотрения автомобили полностью укомплектованы недостающим оборудованием", - добавили в ведомстве.