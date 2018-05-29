Южноуральское кафе оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

Владелец кафе в селе Долгодеревенское в Челябинской области оштрафован за нарушения пожарной безопасности.

В ходе проверки было установлено, что здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения к выходам, из помещения зала заблокированы запасные эвакуационные выходы - в дверных проемах установлены музыкальные колонки на высоту дверного полотна, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также стропила и обрешетка чердачного покрытия здания не подвергнуты огнезащитной обработке, не разработаны и не вывешены на видное место планы эвакуации людей и имущества на случай возникновения пожара, не организовано обучение лиц мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

За выявленные нарушения владелец кафе обязан заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.