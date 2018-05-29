В Челябинской области новым руководителем управления уголовного розыска ГУ МВД назначен Радик Гиздатов

Новым руководителем управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области назначен полковник полиции Радик Гиздатов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, нового руководителя на заседании коллегии представил начальник областного полицейского Главка Андрей Сергеев.

Ранее Гиздатов возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области.

Также Сергеев представил нового начальника Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу подполковника полиции Александра Картуесова.