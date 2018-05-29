Глава Рособрнадзора попросил политиков и общественников "помолчать" во время ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов предложил политическим и общественными деятелям присоединиться к "месяцу тишины" в период Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Сейчас, когда экзаменационная кампания вошла в активную фазу, предлагаем вернуться к традиции и ввести "месяц тишины", который просим поддержать политических, общественных деятелей, социологов. ЕГЭ и государственную итоговую аттестацию по всей стране сдают сотни тысяч учащихся, и любые негативные высказывания только нагнетают обстановку, добавляют нервозности и мешают детям сосредоточиться на успешной сдаче экзаменов", - сказал Сергей Кравцов на XV Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Также он напомнил, что ежегодно по итогам экзаменационного цикла Рособрнадзор организует сбор предложений по совершенствованию экзамена, в этом году такая практика повторится.

Отметим, что для негативных высказываний есть основания. После реорганизации Министерства образования и науки Рособрнадзор перешел в прямое подчинение Правительству РФ. Благодаря этому, по мнению экспертов Накануне.RU, надзорное ведомство стало еще более влиятельным, ведь именно оно отвечает на подготовку и проведение ОГЭ, ЕГЭ и Выпускных проверочных работ (ВПР), которые сегодня определяют содержание школьных программ. Пока экзамены не выйдут из-под контроля Рособрнадзора, ситуация в российском образовании не улучшится.

Комментируя основные направления работы создаваемого в настоящее время Министерства просвещения, Ольга Васильева в очередной раз подтвердила, что ЕГЭ является "главным инструментом оценки качества образования".

"Мы проведем анализ кампании ЕГЭ этого года и представим все необходимые материалы Татьяне Голиковой. Я думаю, что качественные изменения будут, потому что они необходимы. Время меняется, появляются новые вызовы, поэтому, конечно, нужно менять и экзамены, которые являются нашим главным инструментом оценки качества образования. Оно растет, и мы должны расти вместе с ним", - сказала глава Минпроса на Петербургском международном экономическом форуме.

Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что все изменения в ЕГЭ будут обсуждаться по итогам нынешней кампании.

"По итогам ЕГЭ-2018 мы подготовим доклад для Правительства и дадим свои предложения. Пока мы не готовы говорить, что что-то надо менять. Надо провести кампанию и посмотреть итоги", - сказал он в интервью "Известиям".

"Таким образом, оба ведомства собираются решать вопросы ЕГЭ у вице-премьера Голиковой, которая вместо Голодец стала теперь "главным специалистом" по образованию. Заметим, что совсем недавно все эти вопросы Васильева могла решать напрямую со своим замом Кравцовым, но ничего конкретного не предлагала", - отметил профессор, доктор физико-математических наук Александр Иванов.