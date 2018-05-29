Украина хочет юридических гарантий транзита газа через свою территорию

Перед запуском газопровода "Северный поток-2" Москве, Берлину и Киеву нужно заключить соглашение о гарантированных поставках газа через территорию Украины. Об заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Если проект "Северного потока-2" все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трехсторонние – между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему", – сказал он в интервью "РБК Украина".

По его словам, Украина теряет политический рычаг, а Россия и Германия, напротив, усилят свое влияние.

Кулеба также снова повторил "аргумент" Киева, что без транзита газа через Украину Россия нападет на нее. Недавно украинский президент Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой и инвестицией в распад Европы.