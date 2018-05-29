Якоб распорядился убрать торговые павильоны с Привокзальной площади в Екатеринбурге

Сегодня, 29 мая, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ходе объезда Железнодорожного района оценил благоустройство Привокзальной площади, передает корреспондент Накануне.RU.

На ЖД вокзале усиливаются меры безопасности. В рамках подготовки к ЧМ-2018 на всей территории убрали несанкционированную рекламу, поставили павильоны, через которые теперь осуществляется вход на вокзал. Здание огородили забором, через который зайти нельзя, а выйти можно. Также информационные табло теперь работают на двух языках - русском и английском.

Александр Якоб остался недовольным торговыми павильонами, которые располагаются на Привокзальной площади, по его мнению, она не должна быть торговой.

"Есть вопросы по Привокзальной площади, есть моменты, которые нужно устранить. Те работы, которые предполагались, в полном объеме не выполнены. Площадь привокзальная не должна быть торговой. Там находятся объекты, которых нет даже в схеме, и их скоро не будет", - сказал сити-менеджер.

Александр Якоб также дал распоряжение озеленить территорию вокзала и сделать разметку на прилегающих дорогах.