На время ЧМ в Екатеринбурге откроется мобильное консульство Мексики

В Екатеринбурге на время проведения Чемпионата мира по футболу будет работать мобильное консульство Мексики для помощи гражданам. Об этом 28 мая заявил заместитель министра иностранных дел страны Карлос де Икаса, пишет "РИА Новости".

"У нас будут четыре мобильные консульские группы, которые будут работать в городах, где играет сборная страны", — сказал де Икаса на пресс-конференции в Мехико.

В Екатеринбурге консульство заработает 27 июня.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. "Екатеринбург-Арена" примет четыре встречи группового этапа: 15 июня - Египет - Уругвай, 21-го - Франция - Перу, 24-го - Япония - Сенегал, а 27-го - Мексика - Швеция.