Из-за строительства моста через реку Пур могут изменить федеральный закон

В департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа поступила частная концессионная инициатива по строительству моста через реку Пур, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, заявку подала компания "Мостострой-11". Решение по концессионной инициативе будет принято в середине июня.

Не исключено, что строительство моста потребует внесения изменений в федеральное законодательство. Как сообщалось ранее - проезд по мосту через реку Пур, скорее всего, будет платным. Согласно закону, у любой платной трассы должна быть бесплатная альтернатива. Создать бесплатную альтернативу невозможно, а поскольку плата не будет взиматься с личного транспорта жителей автономного округа, ямальские власти не исключают возможность внести изменения в федеральный закон.

Однако, как подчеркнули в пресс-службе правительства, этот вопрос целесообразно обсуждать только в случае принятия концессионной инициативы.

Как сообщало ранее Накануне.RU, в скором времени в поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО начнутся строительные работы по возведению еще одного объекта инфраструктуры – автомобильного моста через реку Пур. Санкт-Петербургским институтом "Ленпромтранспроект" по заказу АО "Корпорация Развития" полностью подготовлена проектная документация, получены все необходимые разрешительные документы на строительство. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа предложило всем заинтересованным предприятиям, прежде всего топливно-энергетического комплекса, принять участие в реализации проекта на условиях концессионного соглашения. Постановлением правительства ЯНАО № 526 от 17 мая 2018 года определены условия и сроки приема заявок. В соответствии с дорожной картой соглашение будет подписано в августе текущего года, а строительные работы начнутся этой осенью.

Мост свяжет заполярные территории, где сейчас идет интенсивное обустройство крупных нефтегазовых месторождений, с автомобильным и железнодорожным транспортным узлом пос. Коротчаево, обеспечит надежное сообщение с большой землей для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов.