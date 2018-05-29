Казанский аэропорт эвакуировали после звонка о "бомбе"

Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы после звонка о якобы заложенном взрывном устройстве.

Звонок поступил во вторник в 6.52, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. Здание проверили кинологи. В 8.20 мск аэропорт возобновил работу после проверки.

Задержек рейсов нет, уточнил представитель аэропорта.

22 мая в Красноярске новый пассажирский терминал местного аэропорта, который обслуживает внутренние рейсы, был эвакуирован из-за сработавшей пожарной сигнализации.