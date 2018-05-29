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Российские советники в Сирии погибли не без помощи "западных партнеров" Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице. И вполне возможно, что этого бы не произошло, если бы не так называемые наши "западные партнеры".
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24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина Некоторые активисты даже приковали себя цепями к габаритным машинам, этим красноречивым жестом противники переименования демонстрировали превращение народа в рабов, которым, видимо, в скором времени будет нечего терять, кроме своих оков.
29.05.2018
политика ;
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Выписан один из пострадавших в пожаре в жилом доме на Свиязева в Перми
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капельница (2011) | Фото: www.life-gift.ru

В больнице остался один пострадавший от пожара в жилом доме Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.
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"Один пострадавший в состоянии средней тяжести остается в городской больнице №21 Пациент МСЧ № 11 сегодня выписан", - уточнили в минздраве.

Напомним, вечером 23 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в третьем подъезде пятиэтажного дома по улице Свиязева, 50/1. По предварительным данным, в одной из квартир произошло возгорание бытового газа. Для размещения эвакуированных жильцов одного подъезда приготовили к приему пункт временного размещения, который развернули в санатории-профилактории "Гармония". Там разместились 15 человек, остальные переехали к родственникам.

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29.05.2018 09:54 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
11:54 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.05.2018 11:50 Мск
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Выписан один из пострадавших в пожаре в жилом доме на Свиязева в Перми
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