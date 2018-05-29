Выписан один из пострадавших в пожаре в жилом доме на Свиязева в Перми

В больнице остался один пострадавший от пожара в жилом доме Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

"Один пострадавший в состоянии средней тяжести остается в городской больнице №21 Пациент МСЧ № 11 сегодня выписан", - уточнили в минздраве.

Напомним, вечером 23 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в третьем подъезде пятиэтажного дома по улице Свиязева, 50/1. По предварительным данным, в одной из квартир произошло возгорание бытового газа. Для размещения эвакуированных жильцов одного подъезда приготовили к приему пункт временного размещения, который развернули в санатории-профилактории "Гармония". Там разместились 15 человек, остальные переехали к родственникам.