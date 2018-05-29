На Южном Урале будут судить наркокурьера за перевозку 30 кг "синтетики"

На Южном Урале будут судить наркокурьера.
Читайте также:
Установлено, что в 2016 году обвиняемый вступил в ОПГ, которая сбывала наркотики на территории России, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
В преступной группе обвиняемому была определена роль курьера интернет-магазина, в обязанности которого входила перевозка крупнооптовых партий наркотических средств по территории Российской Федерации.
В декабре прошлого года злоумышленника задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято около 30 кг синтетического наркотического средства.
На имущество обвиняемого стоимостью 572 тыс. рублей наложен арест.