Дмитрий Артюхов назначен врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Глава государства провел рабочую встречу со сменщиком Дмитрия Кобылкина, передает корреспондент Накануне.RU.

Экс-глава Ямала, напомним, стал министром природных ресурсов и экологии РФ.

Дмитрий Артюхов родился 17 февраля 1988 года, на Ямале. Закончил Тюменский государственный университет, став магистром экономики, а после – аспирантуру ТюмГу по специальности "экономика и управление народным хозяйством". Получил степень МВА в Сингапурском университете управления. Трудовая деятельность Дмитрия Артюзова началась в инвестиционных и банковских организациях. С 2010 г. – работает в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2012 – 2013 годах был включен в резерв управленческих кадров региона. В 2016 г. Дмитрий Артюхов стал заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Постоянный" губернатор в ЯНАО будет назначен депутатами окружной думы в сентябре. Процедура избрания глав составных субъектов предусматривает выдвижение кандидатов на пост губернатора политическими партиями, после все соискатели пройдут два "фильтра": губернаторский - со стороны главы Тюменской области - и президентский. Финалисты выступят перед депутатами заксобрания ЯНАО, после чего народные избранники проголосуют.

По этой схеме в своей время были избраны губернатор ХМАО Наталья Комарова и экс-глава Ямала Дмитрий Кобылкин.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня исполняющим обязанности губернатора Тюменской области назначен Александр Моор.