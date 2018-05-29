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Национализация элит? Олигархи с капиталами российского происхождения кочуют по миру Абрамович получил паспорт Изариля. Дерипаска - гражданство Кипра. Еще один "санкционный" олигарх Виктор Вексельберг - тоже уже давно не патриот, а киприот. Список можно продолжать, и он красноречиво говорит о том, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по национализации элит и деофшоризации экономики провалились.
29.05.2018
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина Некоторые активисты даже приковали себя цепями к габаритным машинам, этим красноречивым жестом противники переименования демонстрировали превращение народа в рабов, которым, видимо, в скором времени будет нечего терять, кроме своих оков.
29.05.2018
политика ;
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Новости
29.05.2018 14:43 Мск (16:43 Екб)
политика | Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Артюхов назначен врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
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Дмитрий Артюхов, зместитель губернатора ЯНАО (2017) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Глава государства провел рабочую встречу со сменщиком Дмитрия Кобылкина, передает корреспондент Накануне.RU.

Экс-глава Ямала, напомним, стал министром природных ресурсов и экологии РФ.

Дмитрий Артюхов родился 17 февраля 1988 года, на Ямале. Закончил Тюменский государственный университет, став магистром экономики, а после – аспирантуру ТюмГу по специальности "экономика и управление народным хозяйством". Получил степень МВА в Сингапурском университете управления. Трудовая деятельность Дмитрия Артюзова началась в инвестиционных и банковских организациях. С 2010 г. – работает в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2012 – 2013 годах был включен в резерв управленческих кадров региона. В 2016 г. Дмитрий Артюхов стал заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дмитрий Артюхов, Владимир Путин(2018)|Фото: Пресс-служба Кремля

"Постоянный" губернатор в ЯНАО будет назначен депутатами окружной думы в сентябре. Процедура избрания глав составных субъектов предусматривает выдвижение кандидатов на пост губернатора политическими партиями, после все соискатели пройдут два "фильтра": губернаторский - со стороны главы Тюменской области - и президентский. Финалисты выступят перед депутатами заксобрания ЯНАО, после чего народные избранники проголосуют.

По этой схеме в своей время были избраны губернатор ХМАО Наталья Комарова и экс-глава Ямала Дмитрий Кобылкин.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня исполняющим обязанности губернатора Тюменской области назначен Александр Моор.



Развитие сюжета: Ранее 29.05.2018 15:09 Мск
Врио губернатора Ямала: "Всё запланированное будет реализовано"

Ранее 29.05.2018 15:00 Мск
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29.05.2018 14:43 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
16:43 Екб


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Дмитрий Артюхов назначен врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
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