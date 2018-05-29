В деревне Красноярского края мужчина зарезал трех человек на глазах у ребенка

54-летний мужчина, подозреваемый в убийстве троих человек, задержан Красноярском крае, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 28 мая в деревне Новогеоргиевка в Манском районе.

По версии следствия, мужчина занимался ведением частного подсобного хозяйства и проживал один. 28 мая в вечернее время он пришел в гости к 79-летней соседке, которая жила с 48-летним сыном. "Совместно они начали распивать спиртное, затем к ним присоединилась бывшая жена хозяина дома с их 9-летней дочерью. Ночью 54-летний подозреваемый взял кухонный нож и на почве личной неприязни нанес смертельные удары всем взрослым членам семьи, девочку мать прикрыла собой, и ей удалось спастись", - рассказали в СК.

После убийства подозреваемый нанес себе одно ножевое ранение, но выжил. В настоящее время он задержан, ему оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".

На прошлой неделе массовое убийство было совершено в Якутии. Подозреваемый задержан.