С ума сошли? В Перми нашли сговор на конкурсе поставок еды в психбольницу

Антимонопольщики проверили конкурсы по организации общественного питания в медицинских учреждениях Прикамья и нашли нарушения в аукционе в Соликамском филиале краевой психиатрической больницы №10, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФАС.

Начальная цена контракта – 3,3 млн руб. Заявки подали ИП Оксана Левченко и ООО "Медсервис", однако в ходе торгов никто не заявлял ценовых предложений. Торги не состоялись. Победителем аукциона стала ИП Левченко: её заявка была подана первой. Контракт заключён по максимальной цене.

Попытки бизнесмена и "Медсервиса" переложить ответственность на компанию "Технополис" и 20-летнюю девушку, якобы привлечённых к подготовке и подаче аукционных заявок, не помогли – материалы антимонопольного дела однозначно говорят о сговоре.

"ИП Левченко и "Медсервис" являются одними из крупнейших участников рынка организации питания в медицинских и социальных учреждениях Пермского края. За последние годы только в этом аукционе вышли на торги совместно. В абсолютном большинстве случаев заявки бизнесмена и компании оказывались единственными. Участники заключали контракты по максимальным ценам без конкурентной борьбы", - сказала начальник отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации управления Алла Лебедева.