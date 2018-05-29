Депутат Госдумы обещает протестные акции в Екатеринбурге в случае демонтажа памятника Ленину

Депутат Госдумы Денис Парфёнов после встречи с ульяновцами на акции протеста по поводу переименования Площади Ленина в Соборную заявил, что готов приехать и в Екатеринбург на аналогичное мероприятие и высказать свое мнение о защите советской символики.

Напомним, что в Екатеринбурге власти собираются убрать памятник Ленину с главной площади города якобы на реставрацию. Но многие опасаются, что после этого монумент не вернут на место, ведь за снос уже высказывались мэр Евгений Ройзман, с ним солидаризировался "как гражданин" губернатор области Евгений Куйвашев (добавив, что его позиция как главы региона - учесть мнение людей).

"Я должен сказать, что нужно местным общественникам и неравнодушным [в Екатеринбурге] быть поактивнее, если узнаю, что в Екатеринбурге проходят акции, буду рад, если позовут поучаствовать, как это было в Ульяновске, - сказал депутат в беседе с корреспондентом Накануне.RU. - С удовольствием приеду и скажу несколько слов о защите советской символики, потому что никакими Олимпиадами, понятное дело, это не объясняется, это просто предлог для того, чтобы продолжать кампанию по десоветизации. И несмотря на все меры повышенной безопасности в связи с чемпионатом [мира по футболу], я считаю, людям все равно нужно заявлять о своем мнении, не стесняться выходить на акции, потому что если сейчас промолчать, то не ровен час, советскую символику запретят, как в Польше. Здесь это исключительно вопрос борьбы. Будем молчать - сомнут, съедят и не подавятся".

Напомним, на днях в Ульяновске прошла массовая акция протеста, во время которой горожане приковывали себя к строительным кранам и устроили "штурм" администрации города, также некоторые источники говорят о том, что пострадал и.о. градоначальника Вадим Андреев – упал в потасовке.