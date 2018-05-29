"Уралкалий" направил 82 миллиона рублей на организацию детского отдыха

Сегодня стартовала летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников "Уралкалия", которые смогут отдохнуть в загородном лагере "Уральские самоцветы" и санатории "Вита" на Черном море, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий"

В загородном лагере "Уральские самоцветы" за лето отдохнут 1088 детей в возрасте от семи до 12 лет.

Дети будут проживать в благоустроенных корпусах в четырехместных комнатах. Для них будет организовано четыре смены продолжительностью 21 день каждая. Лагерь расположен в сосновом бору, в нем созданы все условия для полноценного отдыха и занятий спортом: крытый плавательный бассейн, клуб, летняя сцена, волейбольная и баскетбольная площадки. Раскрыть свои способности и найти себе интересное занятие дети смогут в многочисленных кружках лагеря.

В санатории "Вита", который располагается в Анапе, смогут отдохнуть и принять лечение 728 детей в возрасте от 10 до 14 лет. "Вита" считается одной из крупнейших детских здравниц России. Отдых и лечение организовано в четыре смены по 21 день.

Также порядка 210 детей в возрасте от четырех до семи лет вместе с родителями отдохнут по путевке "Семейный отдых" в санатории-профилактории "Уралкалия".

"Одно из важных направлений социальной политики "Уралкалия" — организация летней оздоровительной кампании для детей сотрудников "Уралкалий". Ежегодно компания создает все условия для полноценного отдыха детей, их оздоровления и творческого развития. В этом году на организацию летнего отдыха детей сотрудников "Уралкалий" будет направлено около 82 млн руб.", - отметила директор по персоналу "Уралкалий" Ирина Константинова.

Родительский взнос для сотрудников "Уралкалия" за путевку в детский оздоровительный лагерь "Уральские самоцветы" и санаторий "Вита" составит не более 10% от ее стоимости.