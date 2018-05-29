Движение "подушек" на переправе "Салехард – Лабытнанги" остановлено из-за подвижки льда

Сегодня утром в районе переправы "Салехард – Лабытнанги" зафиксирована подвижка льда - поэтому суда на воздушной подушки прекратили свою работу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Теперь к перевозке пассажиров приступили вертолеты. Рейсы выполняются по накоплению - вылеты осуществляются, когда вертолет загружен наполовину. Стоимость перелета - 1 050 руб. Билеты можно приобрести в кассе на первом этаже аэровокзала в Салехарде, в Лабытнанги - на вертодроме.

В межсезонье 2018 года по маршруту "Салехард – Лабытнанги" "воздушными подушками" перевезено 10 тыс. 394 пассажиров.

Суда на воздушной подушке на переправе через реку Пур работают штатно. "Подушки" выполняют рейсы круглосуточно каждые 30 минут.

Отметим, что голова ледохода сейчас находится в районе села Питляр в месте слияния Малой и Большой Оби. По прогнозам специалистов, в районе Салехарда ледоход ожидается в период до 31 мая.