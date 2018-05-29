Реабилитация самого "тяжелого" из пострадавших в нападении на пермскую школу займет не один год

Ученик пермской школы №127, тяжелее других пострадавший в результате нападения, еще долго будет восстанавливаться – у него серьезно поврежден глаз, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мальчик, получивший травму газа, пока находится на индивидуальном обучении. У него – очень серьезное ранение. Нужны длительные лечение и реабилитация. В июне он поедет на очередной прием в Москву, боюсь, что реабилитация может занять не один год", - рассказала "Комсомольской правде" пострадавшая в налете учитель Наталья Шагулина.

Напомним, 15 января, когда двое вооруженных ножами подростков напали на учеников, Шагулина приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ран. Президент наградил ее медалью "За отвагу". Пострадавшим выплатят материальную помощь на общую сумму в 2,8 млн руб. Для детей организуют туристические поездки. Школу ждет капремонт, в рамках которого все здание и прилегающую территорию оснастят видеокамерами.