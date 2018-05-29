Еще два кандидата претендуют на пост главы Миасса

Еще два человека подали документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Миасса.

Это сотрудник АО "Тургоякское рудоуправление" Дмитрий Сундеев и пенсионер, экс-сотрудник правоохранительных органов Александр Иванов. Сундеев уже участвовал в конкурсе на должность главы города в 2015 году, но тогда руководителем муниципалитета был избран Геннадий Васьков, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий.

Как уже сообщало Накануне.RU, ранее документы подал и.о. обязанности главы Миасса Григорий Тонких.

Добавим, что документы от претендентов будут приниматься до 30 мая, а сам конкурс пройдет 6 июля.