США предупредили Индию о последствиях закупки российских С-400

США разочарованы решением Индии закупить у России современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", но введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно, заявил глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри.

"Однако это (приобретение С-400) угрожает возможностям нашей совместной работы в будущем", – заявил Торнберри.

Телеканал NDTV отмечает, что речь может идти о том, что Вашингтон может оказаться не готов поставлять Индии новейшие вооружения – в том числе боевые беспилотники, сообщает "Взгляд".

В январе Дмитрий Рогозин, занимавший в то время пост вице-премьера, заявил, что Россия обсуждает с Индией контракт на поставку С-400. Сообщалось, что Дели предлагает локализовать производство зенитно-ракетных систем на своей территории.

Заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов в середине апреля заявил, что Россия надеется на подписание контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" во втором квартале текущего года.