За разбой, убийство и хранение наркотиков зауралец приговорен к 18 годам тюрьмы

К 18 годам в колонии особого режима суд приговорил 33-летнего жителя Юргамышского района - мужчина признан виновным в убийстве, разбое и незаконном хранении наркотиков.

В июле прошлого года, находясь в пьяном виде, злоумышленник через окно пробрался в дом к пенсионеру 1933 года рождения и, пригрозив ножом, потребовал отдать все имеющиеся у хозяина деньги, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Престарелый мужчина являлся инвалидом 1 группы по зрению.

"Получив отказ, злоумышленник обыскал дом и похитил из шкафа денежные средства в сумме 38 тыс. рублей, после чего нанес не менее 4 ударов ножом по телу потерпевшего, от чего тот скончался на месте происшествия", - добавили в СК.

В ходе проведения осмотра дома следователи на оконной раме нашли следы рук злоумышленника - по результатам последующего генетического исследования был выделен чистый генотип подозреваемого, что позволило в кратчайшие сроки установить лицо, совершившее преступление, получить от него признательные показания и заключить его под стражу.

Кроме того, мужчина признан виновным в незаконном приобретении в феврале 2017 года и хранении у себя дома без цели сбыта наркотического средства.