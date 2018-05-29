В Перми перекроют Транссиб: Реконструкция одной из важнейших пермских развязок переходит в финальную стадию

Масштабная реконструкция улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью входит в финальную стадию - начинаются работы с перекрытием Транссиба. Закрытие движения будет происходить в периоды минимальной транспортной нагрузки. в ночное время, а также в выходные дни после окончания массового выезда транспорта из города и до начала массового возвращения жителей в город, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Прикамья.

Перекрытие движения будет происходить по следующему графику.

С 14.00 2 июня до 16.00 3 июня;

С 21.00 4 июня до 06.00 5 июня;

С 21.00 5 июня до 06.00 6 июня;

С 21.00 6 июня до 06.00 7 июня;

С 21.00 7 июня до 06.00 8 июня;

С 21.00 8 июня до 06.00 9 июня;

С 14.00 10 июня до 16.00 11 июня.

В эти периоды участок улицы Героев Хасана от Липовой Горы до Восточного обхода будет закрыт для движения всех видов транспорта в обоих направлениях.

Объезд закрытого участка будет осуществляться:

- по Восточному обходу, далее по дороге Пермь-Жабреи и Бродовскому тракту;

- по Южному обходу, далее по улице Космонавта Леонова, улице Свиязева и улице Васильева.

После переключения движения поездов на новый путепровод и разборки старого путепровода по заказу МКУ "Пермблагоустройство" будет проведено расширение дороги до шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Ширина каждой обособленной проезжей части на пересечении с новым путепроводом составит 12 метров.

Напомним, реконструкция была начата в 2017 году. Участок дороги на пересечении улица Героев Хасана и Транссибирской магистрали, включая тоннель, обеспечивает выезд из города и связь близлежащий районов с центром города. Строительство качественно новой транспортной развязки позволит ликвидировать одно из наиболее "узких" мест в системе городских транспортных коммуникаций Перми и обеспечить беспрепятственное и безопасное движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Как сообщили в МКУ "Пермблагоустройство", уже выполнены работы по переустройству подземных коммуникаций, устроено щебеночное основание конструкции дорожной одежды для уширения справа после пересечения с улицей Васильева. Слева на уширении после путепровода в сторону автодороги "Пермь-Екатеринбург" выполнено устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона, строятся инженерные коммуникации.

Реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали проходит в три этапа: первый этап – строительство железнодорожных путепроводов с переустройством железнодорожных путей; второй этап – реконструкция участка автомобильной дороги и улицы Героев Хасана от км 8+930 (автодороги Пермь - Екатеринбург) до улицы 4-я Ферма; третий этап – реконструкция улицы Героев Хасана от улицы 4-я Ферма до улицы Василия Васильева.

Финансирование работ по реконструкции улицы Героев Хасана ведется из краевого и городского бюджета.

Все работы на объекте идут по графику: выполнено строительство нового путепровода, уложены рельсы, проведена сварка пути и монтаж контактной линии. Переключение движения поездов проходит в два этапа. Первое переключение было организовано 29 апреля, второе будет происходить 30 мая. Затем подрядная организация приступит к демонтажу старого путепровода. Эти работы сопряжены с повышенной опасностью, поэтому с 2 по 11 июня временно будет перекрываться движение на улице Героев Хасана.