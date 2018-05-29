В Зауралье пьяный водитель наехал на 29-летнего пешехода

В Петуховском районе Зауралья пьяный водитель сбил пешехода.

Авария произошла накануне поздно вечером в районном центре у дома №34 на улице Красная, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

22-летний молодой человек, управляя в состоянии опьянения автомобилем "BАЗ-21101", допустил наезд на пешехода - 29-летнего жителя Петухово, осуществляющего движение по краю проезжей части. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.

Водитель автомобиля в аварии не пострадал.