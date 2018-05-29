В Перми стариков эвакуировали из центра для пожилых людей

Приставы закрыли пермский центр пребывания пожилых людей по причине грубых нарушений санитарных норм и правил пожарной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, опечатано здание по адресу Самаркандская, 91. Там находится центр временного пребывания пожилых людей "Добрые руки". Исполнительный лист в отдел судебных приставов по Свердловскому району Перми поступил из райсуда.

"Пожилые люди заблаговременно были эвакуированы из центра. Судебные приставы опечатали здание. Руководитель дома для престарелых предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и злостное неисполнение определения суда", - сообщили приставы.

Эксплуатация здания будет находиться под запретом до тех пор, пока суд не примет окончательное решение по иску прокуратуры.