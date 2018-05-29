Бюджет спортивных федераций Прикамья предложено формировать на трехлетку

Вопросы развития в Пермском крае спорта высших достижений обсудили на заседании совета по спорту при губернаторе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор Максим Решетников напомнил, что в прошлом году 74 спортсмена из Прикамья выступили более чем в 100 международных соревнованиях, выиграв 120 медалей различного достоинства. В Олимпийских играх в Южной Корее участвовали четыре спортсмена из Пермского края, и двое – в Паралимпиаде. В 2018 году по итогам II Всероссийской зимней спартакиады учащихся спортшкол регион показал лучший результат за последние четыре года – третье место в общекомандном зачете.



Глава Прикамья отметил, что несмотря на достижения спортсменов, необходимо усилить работу по подготовке спортивного резерва.

"Сегодня в крае действуют 85 региональных и муниципальных спортивных школ. Из них более 50 имеют спортивные результаты. В спортивных школах занимаются порядка 62 тыс. человек. При этом до этапа высшего спортивного мастерства доходит только 1,3%. Это очень маленький показатель", - заявил Максим Решетников.

Член рабочей группы по развитию спорта высоких достижений, доцент кафедры экономики Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Галина Белова представила предложения по вопросу совершенствования подготовки спортсменов высокого уровня в регионе. Одно из ключевых предложений — проводить ежегодный мониторинг и анализ деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Помимо таких критериев как результаты спортсменов и количество занимающихся, членами Совета было предложено включить в итоговую оценку показатель зрелищности и посещаемости соревнований, проводимых федерациями.

По словам Галины Беловой, важной задачей является ежегодное утверждение бюджетов спортивных федераций. В ходе обсуждения вопроса Максим Решетников предложил предварительно формировать объемы финансирования для каждой из краевых спортивных федераций на три года.