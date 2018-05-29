В Перми бесправный водитель протаранил маршрутку, пострадал пассажир

В Перми произошла авария с участием водителя без прав, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

В 6.30 на перекрестке Ленина – Борчанинова водитель "Лексуса" проехал на "красный" и столкнулся с микроавтобусом "Мерседес", в салоне которого находились три пассажира. Пострадала 38-летняя женщина.

Выяснилось, что водитель "Лексуса" лишен прав за выезд на "встречку". По факту ДТП проводится проверку.