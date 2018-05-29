Врачи больницы в Солсбери объяснили успешный исход лечения Скрипалей

Врачи больницы в Солсбери, где после отравления проходили лечение бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, рассказали, что не верили в их выздоровление.

Медики стали гостями программы Newsnight на Би-би-си, которая выйдет в эфир 29 мая. Выдержки из интервью опубликованы на странице программы в Twitter.

"Когда мы впервые узнали, что это было отравляющее нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут​​​. Мы использовали бы все имеющиеся методы лечения. Мы обеспечили бы лучшую клиническую помощь. Однако все указывало на то, что они не выживут", - заявил врач интенсивной терапии Стивен Джукс.

"We were expecting them not to survive." - Dr Stephen Jukes treated Sergei and Yulia Skripal after they were poisoned with a nerve agent in Salisbury in March #newsnight pic.twitter.com/jLLL68ED9t — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

"Я думаю, что значительная часть улучшений и успеха в лечении этих людей связаны с очень хорошей базовой интенсивной терапией генерическими препаратами, отличной коллективной работой врачей, фантастической заботой и преданностью наших медсестер", - сказал заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей.​ "И я полагаю, что поддержали и внесли свой немалый вклад очень хорошо информированные международные эксперты, некоторые из которых, к счастью, оказались прямо у нас на пороге, в том числе из Портон-Даун", - добавил он.

The success of Sergei and Yulia Skripal's treatment was due "to the very good generic basic critical care, excellent teamwork by the doctors, fantastic care and dedication by our nurses," and input from international experts like Porton Down, says Dr Duncan Murray #newsnight pic.twitter.com/vXNqKLOgCB — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

Главврач больницы в Солсбери Кристин Бланшард в свою очередь заметила, что после этого случая теперь есть мировой опыт лечения от отравления "Новичком". На вопрос по поводу долгосрочного прогноза в отношении Скрипалей она сказала: "Говоря по-честному - мы не знаем".

"We have a total world experience of treating three patients for the effects of Novichok poisoning," says Dr Christine Blanshard, Medical Director at Salisbury District Hospital, where Sergei and Yulia Skripal were treated following the nerve agent attack #newsnight pic.twitter.com/rlGiM9Dspk — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

По словам главы отделения сестринского ухода Лорны Уилкинсон, врачи боялись, что инцидент может привести к большому числу жертв. "Когда полицейский Ник Бейли был доставлен с теми же симптомами, появилось сильное опасение в отношении того, насколько масштабным все это может стать", - сказала она.

"There was a real concern as to how big could this get."



Lorna Wilkinson, Director of Nursing at Salisbury District Hospital, was among those concerned about the potential scale of the Skripal incident following the nerve agent attack. Full interview #newsnight Tuesday night pic.twitter.com/mtchchfAh1 — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта.

18 мая, как сообщало Накануне.RU, бывший российский разведчик был выписан из больницы.

Юлия Скрипаль ранее впервые после отравления появилась на экране телевизора. В интервью она сообщила, что продолжает восстановление и в дальнейшем намерена вернуться в Россию.