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Новости
29.05.2018 08:32 Мск (10:32 Екб)
происшествия | За рубежом
Врачи больницы в Солсбери объяснили успешный исход лечения Скрипалей
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(2018) | Фото: AP

Врачи больницы в Солсбери, где после отравления проходили лечение бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, рассказали, что не верили в их выздоровление.
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Медики стали гостями программы Newsnight на Би-би-си, которая выйдет в эфир 29 мая. Выдержки из интервью опубликованы на странице программы в Twitter.

"Когда мы впервые узнали, что это было отравляющее нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут​​​. Мы использовали бы все имеющиеся методы лечения. Мы обеспечили бы лучшую клиническую помощь. Однако все указывало на то, что они не выживут", - заявил врач интенсивной терапии Стивен Джукс.

"Я думаю, что значительная часть улучшений и успеха в лечении этих людей связаны с очень хорошей базовой интенсивной терапией генерическими препаратами, отличной коллективной работой врачей, фантастической заботой и преданностью наших медсестер", - сказал заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей.​ "И я полагаю, что поддержали и внесли свой немалый вклад очень хорошо информированные международные эксперты, некоторые из которых, к счастью, оказались прямо у нас на пороге, в том числе из Портон-Даун", - добавил он.

Главврач больницы в Солсбери Кристин Бланшард в свою очередь заметила, что после этого случая теперь есть мировой опыт лечения от отравления "Новичком". На вопрос по поводу долгосрочного прогноза в отношении Скрипалей она сказала: "Говоря по-честному - мы не знаем".

По словам главы отделения сестринского ухода Лорны Уилкинсон, врачи боялись, что инцидент может привести к большому числу жертв. "Когда полицейский Ник Бейли был доставлен с теми же симптомами, появилось сильное опасение в отношении того, насколько масштабным все это может стать", - сказала она.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта.

18 мая, как сообщало Накануне.RU, бывший российский разведчик был выписан из больницы.

Юлия Скрипаль ранее впервые после отравления появилась на экране телевизора. В интервью она сообщила, что продолжает восстановление и в дальнейшем намерена вернуться в Россию.

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29.05.2018 08:32 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:32 Екб


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Врачи больницы в Солсбери объяснили успешный исход лечения Скрипалей
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