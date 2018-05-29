Депутат екатеринбургской гордумы пробует свои силы в Омской области

Депутат екатеринбургской городской думы Илья Лобов подал документы для участия в открытом конкурсе на должность главы минприроды Омской области, об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Прямо сейчас идут конкурсные испытания. Только что закончился блок на знание законодательства. На мой взгляд, вопросы были несложные. 70% можно было ответить, просто включив логику. Начался этап самопрезентации. Я буду выступать 10-й, но не последний", - пишет депутат.

Напомним, что ранее Илья Лобов от партии "Справедливая Россия" принимал участие в открытом конкурсе на должность министра экономики Свердловской области, но не прошёл тестирование. В Омской областью у него шансов явно больше, так как этим регионом руководит бывший лидер свердловского отделения "СР" Александр Бурков.