Власти Челябинской области покупают два стационарных поста наблюдений за качеством воздуха

Для Челябинска приобретут два дополнительных автоматизированных стационарных поста наблюдений за качеством атмосферного воздуха. Средства из областного бюджета будут выделены по распоряжению губернатора Бориса Дубровского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На эти цели будет выделено 32 млн рублей. Кроме того, будут профинансированы и затраты по содержанию постов и оборудования в размере 16,69 млн рублей ежегодно с 2019 по 2025 гг. в рамках областной государственной программы "Охрана окружающей среды Челябинской области".

В настоящий момент в Челябинске работают восемь постов Росгидромета. Новые посты планируется установить в Тракторозаводском и Советском районах. Кроме того, Росгидромет за счет средств федерального бюджета проведет модернизацию двух постов наблюдений с организацией автоматизированного отбора проб и установкой газоанализаторов непрерывного действия, и приобретет передвижную лабораторию. На эти цели выделено 43,37 млн рублей.