Медведев подписал указ о передаче в казну акций "Промсвязьбанка"

Акции "Промсвязьбанка" переходят в госказну. Решение о передаче подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на документ.

Распоряжением предусмотрено принятие в государственную казну передаваемых Агентством по страхованию вкладов акций банка на сумму 113,393 млрд руб. с соответствующим уменьшением имущественного взноса РФ в имущество корпорации.

Как сообщало Накануне.RU, на базе бывшего банка братьев Ананьевых, власти планируют создать кредитную организацию для оборонных заказов. Главой банка станет руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков.