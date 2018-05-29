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Российские советники в Сирии погибли не без помощи "западных партнеров" Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице. И вполне возможно, что этого бы не произошло, если бы не так называемые наши "западные партнеры".
28.05.2018
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина Некоторые активисты даже приковали себя цепями к габаритным машинам, этим красноречивым жестом противники переименования демонстрировали превращение народа в рабов, которым, видимо, в скором времени будет нечего терять, кроме своих оков.
29.05.2018
политика ;
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Новости
29.05.2018 08:11 Мск (10:11 Екб)
общество | В России
СК просит ограничить Серебренникова в сроках ознакомления с делом
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Кирилл Серебренников, у выхода из здания СК (2017) | Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с просьбой ограничить срок ознакомления с материалами дела режиссеру Кириллу Серебренникову до 29 июня.
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Следствие также просит ограничить срок ознакомления с делом продюсеру Юрию Итину, директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум и продюсеру Алексею Малобродскому, сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение ходатайства в отношении Алексея Малобродского состоится 29 мая, Серебренникова и Софьи Апфельбаум - 30 мая, Юрия Итина - 1 июня, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Дело, с которым сейчас знакомятся обвиняемые, насчитывает почти 250 томов.

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29.05.2018 08:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:11 Екб


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СК просит ограничить Серебренникова в сроках ознакомления с делом
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