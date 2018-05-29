СК просит ограничить Серебренникова в сроках ознакомления с делом

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с просьбой ограничить срок ознакомления с материалами дела режиссеру Кириллу Серебренникову до 29 июня.

Следствие также просит ограничить срок ознакомления с делом продюсеру Юрию Итину, директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум и продюсеру Алексею Малобродскому, сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение ходатайства в отношении Алексея Малобродского состоится 29 мая, Серебренникова и Софьи Апфельбаум - 30 мая, Юрия Итина - 1 июня, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Дело, с которым сейчас знакомятся обвиняемые, насчитывает почти 250 томов.