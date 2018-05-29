На Среднем Урале загорелся приют для собак: погибли животные

На Среднем Урале в поселке Билимбай 28 мая вспыхнул пожар на территории приюта для собак. Сгорели вольеры, склад с едой для животных и хозяйственные постройки. Погибло пять животных, об этом пишут зоозащитники в группе "Такс-команда Екатеринбург", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Как представишь, что там творилось, волосы дыбом. Собаки вольерные временно размещены кто где. От вольеров не осталось и следа. Забора просто нет. Лежат обгорелые трупы баранов и кур", - сообщается в группе.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, пожар на ул. Сакко и Ванцетти в Билимбае разгорелся ночью, сообщение о нем поступило в 01.49 по местному времени. На месте работали четыре единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь потушили в 02.34 ночи.

"Сгорели почти все вольеры, сгорели хозяйственные постройки, где содержались бараны, сгорел склад (где хранился корм для собак). Сгорел вагончик, где жил помощник. Основную массу собак спасли, но самое тяжелое, что погибли несколько собак, погибли сельхозживотные", - пишут в "Такс-команда Екатеринбург"