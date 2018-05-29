Охранникам в Кургане не доплачивают и нарушают их трудовые права

При проверке частных охранных организаций Кургана прокуратура выявила множество нарушений.

В трудовых договорах с работниками "ЧОО "Гарант-2" и "ЧОО "Гарант-3" место работы не было определено, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Дополнительными соглашениями к трудовым договорам с работниками "ЧОО "Мираж" установлено, что заработная плата выплачивалась один раз в месяц. С работниками "ЧОО "Витязь-СТАВР" заработная плата в период испытательного срока составляла 50% от основного оклада. Так, общая сумма неначисленной и невыплаченной заработной платы работникам составила свыше 170 тыс. рублей.

В трудовых договорах, заключенных между "ЧОО "Заслон" и работниками, был установлен размер зарплаты, который с учетом уральского коэффициента равен МРОТ. Вместе с тем, уральский коэффициент фактически не начислялся и не выплачивался.

В день увольнения работников "ЧОО "Гарант-2", "ЧОО "Гарант-3" и "ЧОП "Защита" окончательный расчет не выплачен.

По выявленным нарушениям трудового законодательства в адрес руководителей частных охранных организаций внесено 6 представлений об устранении нарушений федерального законодательства. Принесено 3 протеста.

В отношении виновных лиц возбуждено 30 административных производств, которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Курганской области.