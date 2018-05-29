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от издателя  |  комментариев: 3


Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина Некоторые активисты даже приковали себя цепями к габаритным машинам, этим красноречивым жестом противники переименования демонстрировали превращение народа в рабов, которым, видимо, в скором времени будет нечего терять, кроме своих оков.
29.05.2018
политика ;
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На Ямале два педагога "увели" из бюджета округа 100 тысяч
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уголовное дело (2013) | Фото:

В Пуровском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве преподавателей детско-юношенской спортивной школы "Виктория", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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С 24.апреля сотрудники полиции проверяли информацию о преступлении. Они выяснили, что в 2009 г. преподаватели представили в управление по физкультуре и спорту администрации Пуровского района фиктивные документы о награждении их знаком "Отличник физической культуры и спорта". На их основании учителя несколько лет незаконно получали деньги.

Несмотря на очевидность доказательств, уголовное дело не возбуждали. 23 мая по требованию прокурора района возбуждены уголовные дела.

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29.05.2018 07:57 Мск | Пуровский р-н | Михаил Лукашкин
09:57 Екб


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На Ямале два педагога "увели" из бюджета округа 100 тысяч
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