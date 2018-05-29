На Ямале два педагога "увели" из бюджета округа 100 тысяч

В Пуровском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве преподавателей детско-юношенской спортивной школы "Виктория", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

С 24.апреля сотрудники полиции проверяли информацию о преступлении. Они выяснили, что в 2009 г. преподаватели представили в управление по физкультуре и спорту администрации Пуровского района фиктивные документы о награждении их знаком "Отличник физической культуры и спорта". На их основании учителя несколько лет незаконно получали деньги.

Несмотря на очевидность доказательств, уголовное дело не возбуждали. 23 мая по требованию прокурора района возбуждены уголовные дела.