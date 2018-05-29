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Игорь Холманских поручил ускорить строительство новой школы в пригороде Тюмени
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Игорь Холманских, полпред президента в УрФО (2018) | Фото: uralfo.gov.ru

Полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских провел личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

На связи были представители всех регионов, входящих в УрФО. От Тюменской области участвовали вице-губернатор Сергей Сарычев и главный федеральный инспектор Андрей Руцинский. В числе рассмотренных вопросов - обращение жительницы пригорода Тюмени, которая просила оказать содействие в строительстве нового здания школы в деревне Казарово.

Вице-губернатор Сергей Сарычев проинформировал, что принципиальное решение о строительстве в Казарово школы принято региональным правительством еще в прошлом году. На данный момент практически завершены конкурсные процедуры по выбору проектной организации. В первой декаде июня планируется заключить контракт. В соответствии с ним проект будущей школы должен быть готов к концу текущего года. В планах на 2019 год начало строительно-монтажных работ, которые, по оценке специалистов, займут 16 месяцев, после чего необходимо будет оснастить новую школу оборудованием.

Игорь Холманских, полпред президента в УрФО(2018)|Фото: uralfo.gov.ru

Полпред поручил взять этот объект на контроль и провести все процедуры и строительные работы в максимально сжатые сроки.

На сегодняшний день в действующей школе учатся 335 детей. Этот район активно застраивается. Ожидается, что в 2019 году сюда придут получать знания 60 первоклассников, в 2021 году их будет уже 90.

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29.05.2018 08:10 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
10:10 Екб


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Игорь Холманских поручил ускорить строительство новой школы в пригороде Тюмени
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