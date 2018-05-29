Облсуд отменил решение администрации Верхней Пышмы о запрете ледовых гонок на Балтыме

Областной суд Свердловской области признал незаконными действия администрации Верхней Пышмы, которая запретила проводить ледовые гонки на озере Балтым. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook организатор гонок Максим Ченцов, передает корреспондент Накануне.RU

"28 мая областной суд объявил незаконным запрет ледовых гонок на озере Балтым. Все запреты и привлечения к административной ответственности кого-либо со стороны администрации Верхней Пышмы на основании незаконного постановления – незаконны", - пишет Ченцов.

По его словам, мэрия Верхней Пышмы превысила свои полномочия и препятствовала рассмотрению этого дела целый год.

"Целый год мы бились за отмену постановления администрации В.Пышмы, принятое против автоспорта и Ледового автодрома, которое было вынесено с явным превышением полномочий, а также ущемляло законные права и интересы организаторов и участников автогонок", - говорит организатор ледового автодрома.

Напомним, что о запрете ледового автодрома стало известно в январе этого года. Свою позицию власти объяснили тем, что соревнования наносят ущерб экологическому состоянию водоёма. Спортсмены же утверждают, что экология – это лишь формальный повод избавиться от мешающего одному местному олигарху и нескольким чиновникам автодрома.