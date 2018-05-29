На поддержку зауральских аграриев федеральный бюджет выделил 630 млн рублей

В Курганскую область поступят 630 млн рублей из федерального бюджета - эти деньги направлены на поддержку агропромышленного комплекса Зауралья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

На заседании регионального правительства чиновники утвердили ряд соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ о предоставлении субсидий областному бюджету.

Эти средства, в частности, направлены на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства, повышение продуктивности в молочном скотоводстве, гидромелиоративные мероприятия и поддержку инвестиционного кредитования.