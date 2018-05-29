Минобороны назвало "дилетантской глупостью" сообщения о российских Су-34 в небе над Ливаном

Российские ВКС не участвовали в перехвате израильских истребителей в небе над Ливаном, заявили в Минобороны РФ, тем самым опровергнув сообщения СМИ.

"Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов, о якобы "перехвате" российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана - дилетантская глупость", - подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны отметили, что многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используют для вылетов на перехват воздушных целей. Кроме того, эти самолеты не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана.

Минобороны Израиля появившиеся в СМИ сообщения никак не прокомментировало, передает РИА Новости.

По информации издания The Times of Israel, российские самолеты якобы участвовали в учениях над Средиземным морем и оказались в небе над Ливаном из-за плохой погоды.

Израильская авиация регулярно наносит удары по Сирии из воздушного пространства Ливана. В ночь на 10 мая Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.