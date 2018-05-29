"Газпром" потребовал полной отмены решения суда по контракту с "Нафтогазом"

"Газпром" направил апелляцию с требованием полностью отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" по контракту на транзит газа.

В компании отметили, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Выводы сделаны после проведения экспертизы с привлечением эксперта-лингвиста.

"Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров", — приводит РБК слова представителя газовой компании.

Как сообщало Накануне.RU, арбитраж в Стокгольме обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. Компания не согласилась с решением суда и инициировала процесс расторжения транзитных контрактов.

В апелляции "Газпром" заявил, что заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены.