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от издателя  |  комментариев: 3


Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина Некоторые активисты даже приковали себя цепями к габаритным машинам, этим красноречивым жестом противники переименования демонстрировали превращение народа в рабов, которым, видимо, в скором времени будет нечего терять, кроме своих оков.
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политика ;
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29.05.2018 07:25 Мск (09:25 Екб)
экономика | Центральный ФО
Козак поручил выработать меры поддержки EN+ Дерипаски
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Дмитрий Козак (2017) | Фото: Накануне.RU

Министры Правительства РФ проработают меры поддержки компании En+ Олега Дерипаски по поручению вице-премьера Дмитрия Козака. Окончательное решение должно быть принято в июне, сообщил представитель Козака.

Поручение дано Минэнерго, Минпромторгу, Минэку, Минстрою, Минприроды, Минфину, ФАС, сообщает ТАСС.

Напомним, попавшая под санкции компания попросила у кабмина ряд льгот. В том числе, En+ сообщила о желании поднять тарифы сетей для населения в Иркутской области, одно из предложений - избавление "Русала" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка). Мера принесет экономию в 13-18 млрд руб., но может привести к повышению цен на электроэнергию в Сибири на 12%.

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29.05.2018 07:25 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:25 Екб


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Козак поручил выработать меры поддержки EN+ Дерипаски
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