Козак поручил выработать меры поддержки EN+ Дерипаски

Министры Правительства РФ проработают меры поддержки компании En+ Олега Дерипаски по поручению вице-премьера Дмитрия Козака. Окончательное решение должно быть принято в июне, сообщил представитель Козака.

Поручение дано Минэнерго, Минпромторгу, Минэку, Минстрою, Минприроды, Минфину, ФАС, сообщает ТАСС.

Напомним, попавшая под санкции компания попросила у кабмина ряд льгот. В том числе, En+ сообщила о желании поднять тарифы сетей для населения в Иркутской области, одно из предложений - избавление "Русала" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка). Мера принесет экономию в 13-18 млрд руб., но может привести к повышению цен на электроэнергию в Сибири на 12%.