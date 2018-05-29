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Российские советники в Сирии погибли не без помощи "западных партнеров" Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице. И вполне возможно, что этого бы не произошло, если бы не так называемые наши "западные партнеры".
28.05.2018
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Милости просим!" Носов едет совершать прорыв на Колыму Слухи о назначении Сергея Носова губернатором Кузбасса сбылись наполовину. 57-летний мэр "Путинграда" наконец получил регион в свое управление: президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. На кого оставил Нижний Тагил Сергей Носов, что ждет его на Крайнем Севере и сохранит ли прямые выборы мэра последний оплот Свердловской области, читайте в материале Накануне.RU.
28.05.2018
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Новости
29.05.2018 06:08 Мск (08:08 Екб)
политика | В России
Новое руководство МЧС России запустило масштабный внутриведомственный аудит
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нашивка шеврон МЧС (2011) | Фото:nakanune.ru

Новое руководство МЧС России запустило масштабный внутриведомственный аудит.
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О его результатах, говорят источники, будет доложено в Кремль и Белый дом. По их словам, на реформу внутри министерства "получен карт-бланш на самом верху". В ведомстве уже отменен целый ряд приказов и распоряжений бывшего руководителя Владимира Пучкова. Параллельно во все территориальные органы МЧС ушла разнарядка — до 31 мая подготовить и представить список проблемных вопросов "повседневной деятельности", включая кадры и материально-техническое обеспечение.

О создании рабочей группы по проведению комплексной проверки положения дел в системе МЧС было объявлено на селекторном совещании, которое прошло 25 мая. По его итогам и. о. первого заместителя главы ведомства Александр Чуприян подписал протокол с соответствующими поручениями. Обобщенный комплекс внутриведомственных проблем планируется обсудить с начальниками территориальных органов МЧС в рамках международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2018", который пройдет в Ногинске 6–8 июня.

Высокопоставленный собеседник в руководстве МЧС назвал анализ работы ведомства "естественным явлением".

"Когда меняется руководство, следует провести анализ деятельности, чтобы понять, какой бюджет, каков штат, что с оснащением. Это нужно, чтобы подготовить программу-минимум и программу-максимум работы министерства",— сказал сотрудник министерства.

Рабочую группу, которая займется анализом, возглавил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС генерал-лейтенант Виктор Яцуценко. "Посмотрим, что там найдут, но указание копать максимально глубоко уже дано", - утверждает высокопоставленный источник в аппарате правительства.

Источник, близкий к администрации президента, утверждает, что назначение Евгения Зиничева, чья карьера была преимущественно связана со службой в органах госбезопасности, было инициировано Владимиром Путиным, сотрудником службы безопасности которого являлся господин Зиничев. Знакомые характеризуют его как весьма закрытого человека, который старательно избегает публичности.

Между тем в МЧС уже начались реформы. Пока они состоят в отмене ряда решений экс-министра Владимира Пучкова. Так, заместителю министра Павлу Барышеву поручено организовать работу "по внесению изменений в правила ношения форменной одежды сотрудниками МЧС России, в части ношения головных уборов". Речь идет о возвращении к форменным фуражкам вместо оранжевых беретов, введенных при господине Пучкове. Еще одно распоряжение Александра Чуприяна, зафиксированное в протоколе селекторного совещания, касается комплектования штата пожарной охраны. При прежнем министре присвоение новых званий и пополнение штата было замкнуто на Центральную аттестационную комиссию (ЦАК), которую возглавлял лично глава ведомства. Теперь с этой практикой решено покончить.

Ранее пожарные говорили, что из-за экономии в частях перестали заниматься выездными практическими занятиями на объектах. Отсутствие практики затрудняло работу подразделений в чрезвычайных ситуациях. Экономия ГСМ нарушает тренировочный и учебный процессы и ведет к профессиональной деградации, и призвал положить этому конец, пишет газета "Коммерсант".

Напомним, Пучкова в обновленном кабмине на посту министра МЧС сменил ленинградец, выходец из КГБ Евгений Зиничев.

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29.05.2018 06:08 Мск | Денис Линов
08:08 Екб


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Новое руководство МЧС России запустило масштабный внутриведомственный аудит
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