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от издателя  |  комментариев: 3


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28.05.2018
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Новости
29.05.2018 05:50 Мск (07:50 Екб)
общество | Приволжский ФО
Новая детская поликлиника появится в Перми
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врач, доктор (2017) | Фото:rustoria.ru

Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявлен электронный аукцион на строительство детской поликлиники в Свердловском районе Перми.

Как сообщили Накануне.RU в администрации края, учреждение появится на пересечении улиц Лодыгина и Емельяна Ярославского. Проектом предусмотрено строительство 3-этажного здания, на первом этаже которого разместятся хирургическое отделение, отделения лучевой диагностики, инфекционных заболеваний, неотложной медицинской помощи, заборный пункт анализов, кабинеты УЗИ.

На втором этаже предусмотрено терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, кабинеты специалистов и административный блок. На третьем этаже предполагается разместить кабинеты врачей-специалистов, физиотерапевтическое отделение, дневной стационар ЛОР, дневной стационар педиатрии и лабораторию. Поликлиника сможет обслуживать 350 человек в смену.

Всего в крае будут построены, обеспечены финансированием и уже находятся в стадии строительства, семь детских поликлиник. Пять из них будут построены в Перми, по одной – в Соликамске и Кудымкаре.

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29.05.2018 05:50 Мск | Денис Линов
07:50 Екб


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Новая детская поликлиника появится в Перми
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