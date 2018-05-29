Глава Тюмени возглавил национальный рейтинг мэров

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц субъектов и крупных финансово-промышленных центров страны.

Как сообщили Накануне.RU в ЦИК "Рейтинг", исследование проведено среди мэров 88 российских городов. В список не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

В первую десятку рейтинга попали: Александр Моор (Тюмень), Ирек Ялалов (Уфа), Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань), Максим Ряшин (Ханты-Мансийск), Муслим Хучиев (Грозный), Айсен Николаев (Якутск), Константин Полежаев (Белгород), Иван Кононенко (Салехард), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург).

В первую группу рейтинга, который состоит из 25 позиций, также попал мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Он оказался на последнем месте в данной группе. Глава Челябинска Евгений Тефтелеф оказался во второй группе на 38 позиции, мэр Кургана Андрей Потапов - на 85 позиции. Больше в рейтинге мэров уральских городов нет.

Как сообщил политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин, "ситуацию вокруг мэрского корпуса за рассматриваемый период определяли два основных тренда. Первый касался обострения отношений в треугольнике «федеральный Центр-региональные элиты-местные власти». Альянсы и конфликты в этом треугольнике носили разную конфигурацию, но чаще всего местные и региональные элиты выступали консолидированно против федерального Центра — либо конкретной федеральной группы влияния, либо Москвы вообще. В качестве примеров, иллюстрирующих различные подтипы таких конфликтов, можно привести ситуации в Крыму и Свердловской областях".

"Второй тренд касался перемен в губернаторском корпусе, которые связаны как с переходом губернаторов в правительство (прежде всего, в Тюменской области), так и с ожидающимися отставками губернаторов в преддверии выборов — при условии, что действующие власти региона не будут переназначены врио. И в том, и в другом случае за событиями внимательно наблюдают местные элиты, интересы которых представляют мэры областных столиц. В первом случае показательна ситуация в Тюменской области, где на смену ушедшему в правительство Владимиру Якушеву может прийти Александр Моор. Здесь речь может идти о технической замене и полной преемственности политики", - отметил политолог.

По мнению политолога, политтехнолога, генерального директора компании "Социальное управление", доцента Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Григория Казанкова, перспективы некоторых мэров стать губернаторами после оглашения состава нового кабинета министров и вхождения туда ряда глав регионов вряд ли станут тенденцией карьерного роста градоначальников. "Очень редко руководители городов становятся губернаторами, хотя это кажется вполне логичным продолжением карьеры успешного городского управленца", - считает Казанков.

"Профессия мэра, наверное, одна из самых непопулярных сегодня и даже опасных. Уголовные дела против мэров заводятся постоянно, городские хозяйства по большей части переживают кризисные времена, граждане мишенью для своих эмоций, претензий по любым вопросам также выбирают градоначальников, не особо разбираясь, кто реально за что отвечает. Можно сказать, что сегодня в мэры идут только подвижники", - считает политолог.