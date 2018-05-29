По факту падения шкафа на ребенка в детсаду Москвы заведено уголовное дело

В Москве расследуется уголовное дело по факту травмирования ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в управлении СК по Москве, директора дошкольного учреждения обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

25 мая в раздевалке детского сада 7-летний ребенок доставал верхнюю одежду из двухъярусного шкафа, в этот момент оторвались крепления, и мебель упала на стоящую рядом 4-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным следствия, шкаф был ненадлежащим образом прикреплен к стене. На допросе 39-летняя директор свою вину признала. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.